Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

Пользователи мессенджера Telegram сталкиваются со сбоями в работе платформы. Информация об этом следует из данных мониторингового ресурса «Сбой.рф».

Так, с 5:00 до 9:30 10 апреля число жалоб выросло с двух до 100. Мессенджер работает с перебоями в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Свердловской и Новосибирской областях, уточнили на сайте.

Специалисты Роскомнадзора, в свою очередь, в феврале и марте зафиксировали резкий рост DDoS-атак на государственные ресурсы. Нагрузка на Telegram выросла в десятки раз после сообщений об ограничениях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что контакты с представителями Telegram поддерживаются, однако мессенджер по-прежнему не выполняет российские законы.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков также высказал мнение, что Telegram могут окончательно заблокировать на территории России уже в 2026 году.

Тем временем состояние создателя платформы Павла Дурова за год сократилось в 2,6 раза на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

