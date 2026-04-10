Красить яйца и печь куличи: россияне рассказали о главных семейных традициях на Пасху

ВЦИОМ: 73% россиян планируют праздновать Пасху.

Источник: Комсомольская правда

Светлый праздник Пасха, который в этом году православные верующие отметят 12 апреля, вошел в пятерку самых важных для россиян праздников, хотя его значимость за несколько лет снизилась. К такому выводу пришли социологи Аналитического центра ВЦИОМ по итогам опроса, результаты которого опубликованы на сайте организации.

Согласно опросу, Пасху считают главным праздником 22% опрошенных — это на 7% меньше, чем в 2024 году. Несмотря на это, праздновать Пасху всё равно собираются почти три четверти страны — 73% россиян.

В преддверии праздника чаще всего люди занимаются привычными домашними делами. Так, готовить пасхальные блюда планируют 46% граждан, хотя в прошлом году таких было на 9 процентных пунктов больше. А вот принимать гостей, наоборот, стали чаще — 38% против 36% год назад. Среди пасхальных традиций наиболее распространены окрашивание яиц, выпечка куличей и семейное застолье.

Пасха входит в число главных праздников страны, занимая четвёртое место после Нового года, Дня Победы и 8 Марта. Чаще всего ее празднуют православные, женщины, представители старшего поколения и жители небольших городов.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.

Заместитель главы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в преддверии Пасхи прокомментировал стоимость куличей. Он раскритиковал слишком дорогую пасхальную выпечку. Вахтанг Кипшидзе считает, что кулич не может стоить 100 тысяч рублей.