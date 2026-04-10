Андрей Дахин: «СССР является родиной супер-беспилотников»

Пилотирование в ручном режиме было запасным технологическим решением, «планом Б» на случай сбоя основного, то есть беспилотного режима. Впервые «план Б» в связи с нештатной ситуацией был задействован во время полёта П. Беляева и А. Леонова в 1965 г. Вся лунная программа СССР, в т.ч. «Луна-3», 7 октября 1959 впервые в мире сфотографировавшая обратную сторону Луны, «Луна-20», которая в феврале 1972 г. взяла пробу лунного грунта и доставила его на Землю, главный лунный беспилотник «Луноход-1», советский кибер-механический агрегат, работавший на поверхности Луны с ноября 1970 по сентябрь 1971 г., — вся эта программа действовала на основе информационных, беспилотных технологий. В этом плане СССР является родиной супер-беспилотников, которые помогали человеку сделать первые шаги в освоении космоса. Восстановление такого уровня технологического суверенитета и технологического первенства требует извлечения «уроков» и развития. Урок первый, «статусный»: статус инженера-профессионала, главного конструктора в системе управления таким производством должен быть выше статуса хозяйственного организатора, менеджера.