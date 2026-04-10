Андрей Дахин: «СССР является родиной супер-беспилотников»

«Космический полёт Ю. Гагарина 12 апреля 1961 г., предшествовавший ему запуск первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г., состоявший позже первый в мире выход человека в открытый космос 18 марта 1965 г. и достижения лунной программы СССР — всё это наш собственный опыт, в настоящее время являющийся ориентиром, высокой планкой, на которую необходимо вернуть уровень российского технологического первенства», — считает д.ф.н., профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Андрей Дахин, рассуждая о том, как сегодня Россия может стать участником технологического лидерства.
«Траектория отечественной истории сложилась так, что на одном её этапе технологическое первенство было завоёвано, на другом — упущено, а в настоящее время необходимо найти способ его восстановления. Одно из главных достижений первых космических полётов, которое в настоящее время составляет содержание целого ряда новейших тенденций технологического развития, раньше называлось “автоматизированные системы управления”, а теперь именуется “цифровизацией” и искусственным интеллектом».
Речь о том, что и запуск первого искусственного спутника Земли, и полёт Гагарина, и др. — всё это работа «беспилотных» летательных систем. Полёт Ю. Гагарина проходил в полностью автоматическом режиме, он не «крутил» ни одной «ручки» в кабине. Платформенная технология космической отрасли была ориентирована на то, что космический корабль — это беспилотник, в котором может работать космонавт, не отвлекаясь на «вождение».
Пилотирование в ручном режиме было запасным технологическим решением, «планом Б» на случай сбоя основного, то есть беспилотного режима. Впервые «план Б» в связи с нештатной ситуацией был задействован во время полёта П. Беляева и А. Леонова в 1965 г. Вся лунная программа СССР, в т.ч. «Луна-3», 7 октября 1959 впервые в мире сфотографировавшая обратную сторону Луны, «Луна-20», которая в феврале 1972 г. взяла пробу лунного грунта и доставила его на Землю, главный лунный беспилотник «Луноход-1», советский кибер-механический агрегат, работавший на поверхности Луны с ноября 1970 по сентябрь 1971 г., — вся эта программа действовала на основе информационных, беспилотных технологий. В этом плане СССР является родиной супер-беспилотников, которые помогали человеку сделать первые шаги в освоении космоса. Восстановление такого уровня технологического суверенитета и технологического первенства требует извлечения «уроков» и развития. Урок первый, «статусный»: статус инженера-профессионала, главного конструктора в системе управления таким производством должен быть выше статуса хозяйственного организатора, менеджера.
Урок второй, «экономический»: государственная система финансирования такого производства должна обеспечить массовость инвестиций в технологические новации на этапе их внедрения и стимулировать снижение их себестоимости на этапе эксплуатации. Урок третий, «политический»: принцип технологического суверенитета должен быть общепринятым в системе государственного управления таким производством, базироваться на убеждении, что «есть пророки в своём отечестве» и необходимо создать условия для полноценной реализации их способностей".