Шальная пуля? Экс-спасатель Раилко сказал, кто мог лишить Усольцевых жизни

Новая волна масштабных поисков пропавших в сентябре 2025 года Усольцевых начнётся совсем скоро. По оценкам экспертов, снег в Кутурчинском Белогорье, где бесследно исчезла семья, должен сойти в конце апреля — в мае. А значит, на место снова приедут следователи, спасатели и волонтёры. Но удастся ли найти ли хоть какую-то зацепку по прошествии более чем полугода?
Мыслями на этот счёт поделился бывший спасатель, экс-инструктор и кандидат в мастера спорта по альпинизму Юрий Раилко, дважды принимавший участие в поисках Сергея, Ирины и их дочери Арины. Мужчина озвучил корреспонденту krsk.aif.ru версию, объясняющую абсолютное отсутствие следов пропавших, и рассказал, почему она могла иметь место наравне с несчастным случаем.
Роковое совпадение?
Один из членов семьи мог стать жертвой браконьерского выстрела, а остальных «убрали» как свидетелей. Вариант такого жестокого исхода мини-путешествия, в которое 28 сентября отправились Усольцевы, нельзя сбрасывать со счетов, считает Юрий Раилко.
«Мало разве несчастных случаев, когда охотники непреднамеренно попадают друг в друга? Полно. Возможно, семья оказалась на какой-то линии огня: браконьеры могли стрелять маралов. В кого-то из людей, например, случайно попали. А потом остальных тоже убили», — рассказывает экс-спасатель.
Криминальная версия, по его словам, может объяснить отсутствие следов: только люди могут зачистить их настолько, что на месте пропажи уже ничего невозможно будет найти. Юрий Раилко дважды участвовал в поисковой операции: первый раз — непосредственно на участке, где исчезла семья, второй — в районе посёлка Мина. Мужчина отмечает, что поиски были колоссальными по своему масштабу, но ни одной зацепки не нашли. А это наводит на определённые мысли.
«Если люди исчезают бесследно, то к этому, как правило, прикладывает руку человек. Медведь не напал бы сразу на троих — и даже атаковав кого-то из них, оставил бы следы: разорванную одежду, кровь. Ну и хищник не унёс бы тело далеко: оттащил бы, ветками и землёй бы засыпал и ждал, когда мясо протухнет. А потом бы вернулся. Только одно существо способно заметать следы так, чтобы потом не могли найти, и это человек», — говорит бывший альпинист, отмечая, что если произошедшее — криминал, то выйдут на преступников только через следственные действия: когда кого-то из подозреваемых поймают и он что-то расскажет.
Озёра и угарный газ?
Но охотники-нелегалы, по мнению Юрия, друг на друга просто так не укажут.
«Они же там живут, понимаете? Если кто-то кого-то сдаст, то ему отомстят. Там помимо этих браконьеров, ещё могут быть незаконные золотодобытчики, чёрные лесорубы. Кого там только нет. Что вам расскажут местные? Что там тайга, в которой можно потеряться», — предполагает Раилко.
Экс-спасатель сомневается, что заблудиться в том месте, где пропали Усольцевы, сложно: тропы натоптанные, да и глава семьи Сергей, опытный и мудрый мужчина, вряд ли бы допустил это. Ирина тоже достаточно взрослая женщина, а с ребёнком семья не могла уйти далеко.
Предположение о том, что они ушли куда-то в сторону Манских озёр, Юрий считает нелогичным: осилить дорогу с малышкой практически нереально, тем более для такого далёкого пути Усольцевы были слишком легко одеты. До ближайшего от места исчезновения зимовья — около десяти километров. Добраться до него одетыми не по погоде было бы так же сложно. Бывший спасатель считает, что все лесные избы уже, скорее всего, проверили. Возможно, потерявшиеся случайно наткнулись на спрятанную землянку золотарей, но этот вариант, по мнению Юрия, сомнительный.
В целом же, Раилко не исключает, что семья могла найти какое-то убежище, развести в нём огонь и отравиться угарным газом.
«Спрятались от непогоды, гипотермия началась. Из-за резкого похолодания поднялся туман, ориентиров не было — тем более они в этом районе, как я понял, ранее не бывали. Могли укрыться в какой-то нише, пытались что-то разжечь и отравились угарным газом. И так они все вместе лежат. Такой вариант хоть и маловероятен, но возможен, если они в каком-то герметичном, невентилируемом убежище были. Пещеры от того места, где они пропали, далеко. Если только это был какой-то глухой грот. Но опять же, была ли у них газовая горелка — большой вопрос», — сомневается экс-спасатель.
Побег или травма?
Побег семьи в Монголию, находящуюся менее чем в тысяче километрах от места пропажи Усольцевых, Юрий считает надуманной версией.
За деньги можно многое, уверен мужчина, но чтобы тайно пересечь границу другой страны и остаться незамеченными на её территории, надо постараться. Даже если предположить заранее спланированный отъезд, пребывать в статусе инкогнито семье с маленьким ребёнком и собакой было бы непросто — обязательно нашлись бы свидетели. Но никаких подтверждений версия с побегом до сих пор не получила.
План с исчезновением в тайге очень сложный, считает экс-альпинист. Если люди хотели скрыться, инсценировав свою пропажу, есть более простые варианты: например, взять лодку и перевернуть её на реке. К тому же до границы с Монголией из Кутурчина далеко ехать. А вот версия травмирования одного из оступившихся членов семьи вполне реальна.
«Там скользко бывает, и можно упасть. Ногу сломать, удариться головой, потерять сознание — это запросто. Вот этот случай мог произойти с ними, с кем-то, но не со всеми же тремя одновременно», — отмечает мужчина. Но уточняет: тогда другие члены семьи отправились бы за помощью, а к людям никто из Усольцевых после ухода в лес не возвращался.
В мае-июне, когда в Кутурчинском Белогорье сойдёт снег, возможно и удастся отыскать разгадку таинственной пропажи семьи — если действительно имел место несчастный случай, считает Юрий. Возможно, в этот же период раскроются и детали исчезновения в нацпарке «Красноярские Столбы» бывшего спецназовца Виктора Потаенкова, в поисках которого Раилко также принимал участие.
«Все тропы там прошли, всё осмотрели. Скалы все проверили: ведь он мог полезть на какую-то там простенькую скалу, поскользнуться и упасть. Нигде его нет. О чём это говорит? О том, что он просто исчез. Там, стоит сойти с тропы, снега по бедро, а где и по пояс. Зачем ему лезть в такие сугробы в кроссовках? Усольцевы ещё могли уйти с тропы — снега не было. В случае с Потаенковым на Столбах по сугробам дальше десяти метров пройти нереально. Возможно, ему плохо стало или он поскользнулся и получил травму. Но спасателей никто не вызвал. То есть версия криминала тоже здесь весьма актуальна и не исключена. И если его нигде не смогли найти, то она уже может стать приоритетной».