В Хабаровском крае санавиация вывезла более 200 пациентов с начала года

В Хабаровском крае с начала года бригады санитарной авиации эвакуировали более 200 пациентов в медучреждения краевой столицы, — сообщают «Хабаровские авиалинии» и телеканал «Хабаровск».
Работа санитарной авиации ведётся в рамках развития системы здравоохранения и повышения доступности медицинской помощи, в том числе по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», инициированному Президентом России Владимиром Путиным.
Почти ежедневно врачи-реаниматологи, хирурги и кардиологи совершают по несколько экстренных вылетов. В отдельные дни в небо поднимаются сразу несколько бортов.
Так, один из рейсов был направлен в Комсомольск-на-Амуре, откуда в Хабаровск доставили пациентов с тяжёлыми травмами. Им потребовалась срочная помощь специалистов. Одновременно в обратном направлении отправляют пациентов после сложного лечения. Например, мужчину с множественными переломами таза после производственной травмы перевезли обратно в районную больницу. Ранее ему провели несколько операций и установили аппарат Илизарова.
Санитарные вертолёты оснащены оборудованием для оказания помощи прямо в полёте. Медики берут с собой дополнительную аппаратуру и препараты, чтобы быть готовыми к осложнениям в пути.
Чаще всего санавиацию привлекают для пациентов с тяжёлыми травмами после ДТП, а также для кардиологических больных, которым требуется срочная госпитализация в краевые центры.
Перевозки выполняются на вертолётах Ми-8, способных работать в труднодоступных районах. Экипажи совершают вылеты днём и ночью, при этом учитываются погодные условия и особенности местности. Перед каждым вылетом специалисты координируют действия по видеосвязи, определяя состояние пациента и маршрут транспортировки.
В 2026 году на эти цели в Хабаровском крае направлено более 1 млрд рублей, из которых около 400 млн — средства федеральной программы развития санитарной авиации.