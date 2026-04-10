Строительство дороги в Брянском переулке Хабаровска завершат в июне.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проинспектировал ход строительства автомобильной дороги в Брянском переулке. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Общая сумма субсидии на строительство объекта составляет около 350 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Длина дороги превышает 700 метров. Вдоль трёхполосной магистрали предусмотрены велодорожка и линия наружного освещения. Как отметил заместитель мэра Олег Сутурин, трасса обеспечит сквозной проезд к улицам Воронежской и Совхозной, а также создаст необходимые транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий.
На сегодняшний день строители завершили устройство 350 метров дорожного полотна и примыкание к улице Совхозной (300 метров). На этих участках уже обустроены тротуары, велодорожка и освещение. Завершены работы по переустройству канализационного коллектора. Подрядчик приступил к восстановлению основания дороги и тротуара, установке бортового камня и водоотводных лотков, устройству земляного полотна для будущей автобусной остановки.
«Мы планируем сдать дорогу в эксплуатацию в июне, точно в срок, — сказал Сергей Кравчук. — Сейчас ожидаем планового весеннего отключения отопления, чтобы провести переврезку основных тепловых сетей. Основной объём дорожных работ выполнен в прошлом году. Сегодня активно ведутся работы по обустройству пешеходных зон, тротуаров, установке освещения и бордюров».