Работодатели Магаданской области получат выплаты за трудоустройство граждан.

В 2026 году работодатели Магаданской области могут рассчитывать на получение безвозмездных субсидий из областного бюджета на покрытие расходов по оплате труда, как сообщает пресс-служба Правительства Магаданской области. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Программа поддержки охватывает несколько групп граждан, нуждающихся в содействии при поиске работы. В их число вошли ветераны специальной военной операции, молодые люди в возрасте до 35 лет включительно, а также лица, отбывающие наказание без изоляции от общества или уже освобожденные из исправительных учреждений.
Денежные средства предоставляются компаниям и ИП, обеспечившим официальное и постоянное трудоустройство данных лиц. Специалисты подчеркивают, что механизм субсидирования призван укрепить кадровый потенциал региона.
За получением консультаций работодателям рекомендуется обращаться в территориальные подразделения кадровой службы.
