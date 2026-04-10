Индекс Пасхи: в каких регионах угощение к пасхальному столу обойдется дешевле всего

В России за год пасхальный набор подешевел на 1,7 процента, до 486 рублей 88 копеек, подсчитал Центр стратегических разработок. Снижение произошло в основном за счет снижения цен на сливочное масло и сахар. Вместе с тем в России стоимость пасхального набора отличается в зависимости от региона. «Парламентская газета» (18+) узнала, где и почему можно приготовить самый дорогой и самый дешевый кулич.
Цены снизились.
Индекс Пасхи ежегодно рассчитывает Центр стратегических разработок на основе данных Росстата по всем регионам страны. За основу берутся классические рецепты кулича и творожной пасхи. Так, для рецепта бездрожжевого кулича используется: 100 граммов сливочного масла, 1,5 яйца, 150 граммов муки, 100 граммов молока, 75 граммов сахара, 3 грамма разрыхлителя, 2 грамма ванилина, соль по вкусу, 40 граммов изюма или кураги.
В среднем по России стоимость продуктов для приготовления такого кулича будет равна 176 рублям 6 копеекам. «Из основных компонентов набора по сравнению с прошлой Пасхой подешевели: сливочное масло на 7,1 процента, сахарный песок на 3,9 процента, а также изюм с курагой на 0,3 процента. Подорожали по отношению к прошлой Пасхе яйца на 5,3 процента и молоко на 3,2 процента», — указывает пресс-служба Центра стратегических разработок.
В результате средняя стоимость продуктов для приготовления творожной пасхи составила 195 рублей 25 копеек. Для ее приготовления по классическому рецепту понадобятся: 80 граммов сливочного масла, 2 вареных яичных желтка, 160 граммов творога, 60 граммов сахара и 2 грамма ванилина.
Также в Пасхальный набор входят 10 крашеных яиц. «Индекс Пасхи не является идеальным показателем паритета покупательной способности, поскольку он учитывает только расходы на продукты и не учитывает многие другие категории товаров и услуг. В частности, в стоимости не учтены затраты электроэнергии или газ для приготовления», — уточнила пресс-служба ЦСР.
Самый пасхальный.
Средняя стоимость продуктов для приготовления одного кулича, одной творожной пасхи и 10 яиц в России в этом году составила 486 рублей 88 копеек.
По данным ЦСР, в этом году его стоимость снизилась по сравнению с прошлым годом в 50 российских регионах. Так, больше всего набор потерял в Алтайском крае — минус 7,2 процента, Тверской и Свердловской — минус 7 процентов, Ленинградской — минус 6,8 процента и Вологодской — минус 6,6 процента областях.
Если посмотреть по федеральным округам, то дешевле всего подготовиться к Пасхе могут жители Приволжья — около 423 рублей, а больше всего, на 5,2 процента, подешевел за год пасхальный набор в Северо-Западном федеральном округе. При этом дороже всего продукты обойдутся для жителей Дальнего Востока — почти в 680 рублей.
Два российских регионов с минимальной стоимостью — это Республика Мордовия (382,16 рублей) и Нижегородская область (399,83 рублей). При этом регионами, где приготовление пасхального набора обойдется дороже всего, снова стали Чукотка (953 рубля 24 копейки) и Магаданская область — 791 рубль 29 копеек.
На такой большой разброс в ценах влияет не только стоимость ингредиентов, считает, кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
«Если проанализировать цены на продукты по регионам, самый большой разброс цен будет за пачку масла и молоко. Однако на стоимость приготовления, скорее всего, больше влияют не сами ингредиенты, а разница в зарплате повара: если на Урале МРОТ около 31 тысячи рублей и зарплата 61 тысяча рублей, то в Москве и МРОТ выше — 39 730 рублей, и зарплата — 100 000 рублей. Очевидно, при таком разбросе стоимости труда стоимость кулича также будет отличаться не менее чем на треть», — полагает Александр Тимофеев.
Также в ЦСР обращают внимание, что в 26 регионах цена пасхального набора не превышает 450 рублей. При этом ранее Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) указывала, что стоимость готовых куличей в торговых сетях начинается от 40 рублей. Именно столько стоит небольшой кулич весом 100 граммов, а стоимость трехсотграммового начинается от 150 рублей.