Девять светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Девять светофоров не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 10 апреля, сообщили ИА «Время Н» в городском Центре организации дорожного движения.
Сегодня не работает светофорный объект на пересечении улиц Белинского и Студеной, в районе дома № 40 по улице Космической, у дома № 13 по улице Ярошенко.
Питания нет и в элементах, которые находятся на пересечении улиц Рябцева и Героя Давыдова, Комсомольского шоссе и улицы Шлиссельбургской, Коминтерна и бульвара Юбилейного. Не функционируют пока светофоры в районе дома № 9 «А» по улице Белинского, у дома № 13 на Московском шоссе, а также у дома № 41 на проспекте Ленина.
«Будьте внимательны при движении по этим участкам улиц, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах», — обращаются специалисты к водителям.
Ранее сообщалось, что направление главной дороги изменилось на перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя.