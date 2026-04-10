Девять светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее.

Источник: Время

Девять светофоров не работают в Нижнем Новгороде сегодня, 10 апреля, сообщили ИА «Время Н» в городском Центре организации дорожного движения.

Сегодня не работает светофорный объект на пересечении улиц Белинского и Студеной, в районе дома № 40 по улице Космической, у дома № 13 по улице Ярошенко.

Питания нет и в элементах, которые находятся на пересечении улиц Рябцева и Героя Давыдова, Комсомольского шоссе и улицы Шлиссельбургской, Коминтерна и бульвара Юбилейного. Не функционируют пока светофоры в районе дома № 9 «А» по улице Белинского, у дома № 13 на Московском шоссе, а также у дома № 41 на проспекте Ленина.

«Будьте внимательны при движении по этим участкам улиц, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах», — обращаются специалисты к водителям.

Ранее сообщалось, что направление главной дороги изменилось на перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя.