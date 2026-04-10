Самолеты до Уфы и Минеральных Вод задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 10 апреля на неопределенное время были отложены вылеты четырех самолетов. Эта информация была опубликована на электронном табло аэропорта имени Чкалова.
Рейс авиаперевозчика «Россия», следовавший из Москвы (Шереметьево), первоначально планировался к вылету в 7:15 с прибытием в Нижний Новгород в 8:30. Однако, по факту, вылет состоялся в 7:53, что привело к опозданию почти на час. Авиалайнер компании RedWings из Екатеринбурга, чье прибытие ожидалось в 8:40, задерживается на 30 минут, до 9:10.
Кроме того, было изменено расписание вылета самолета авиакомпании NordWind из Калининграда. Планировавшийся на 9:10 рейс с прибытием в Нижний Новгород в 13:10, был перенесен на 15:30. Аналогично, самолет авиакомпании Ikar, направляющийся из Уфы, вместо запланированного на 18:40, прибудет в Нижний Новгород только в 21:40.
Ранее 10 рейсов, направляющихся в Москву, экстренно принял нижегородский аэропорт.