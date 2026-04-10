В Пермском крае отремонтируют более 100 км железнодорожных путей

В Прикамье в 2026 году планируют масштабное обновление железнодорожной инфраструктуры. Всего будет отремонтировано свыше 111 километров путей, а также заменён 41 стрелочный перевод. Работы затронут 11 участков железной дороги.
Как сообщили в Свердловской железной дороге, сначала ремонт начнётся на вспомогательных направлениях. В частности, работы пройдут на перегонах Калино — Лямино и Березники-Сортировочная — Яйва, а также на других участках.
Основной этап модернизации на Транссибирской магистрали запланирован на лето — с июня по сентябрь. В этот период специалисты будут работать на участках Менделеево — Григорьевская, Оверята — Курья, Мулянка — Юг, Кишерть — Шумково и Шаля — Вогулка.
К ремонту привлекут более 300 сотрудников. Для выполнения работ задействуют три путевые машинные станции, свыше 30 единиц техники и семь специализированных комплексов с экскаваторами и бульдозерами.