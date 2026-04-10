80 нижегородских ветеранов ВОВ получат выплаты ко Дню Победы

В апреле около 80 ветеранов Великой Отечественной войны в Нижегородской области получат выплату ко Дню Победы. Как сообщили в пресс-службе Отделения СФР по региону, ее размер составит десять тысяч рублей.
Обращаться в Социальный фонд с заявлением не нужно, деньги перечислят автоматически вместе с пенсией. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздник, средства поступят на карту в ближайший рабочий день перед этим. А для тех, кто привык получать пенсию через «Почту России», доставку организуют по графику конкретного отделения.
Выплата начисляется в соответствии с указом президента «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».
