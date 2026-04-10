Полет второго белорусского космонавта будет более продолжительным

Об этом он заявил на полях Российского космического форума, состоявшегося в Москве в рамках Недели космоса.
По словам Караника, в этот раз предполагается организовать более продолжительную миссию по сравнению с первым полетом. Не исключено, что белорусский космонавт полетит на новую Российскую орбитальную станцию.
«Сейчас мы обсуждаем, что мы хотим и дальше присутствовать в программе пилотируемых полетов, но сделать следующий шаг. Это более длительная миссия. Мы пришли к выводу, что это уже Российская орбитальная станция», — цитирует главу НАН Беларуси РИА Новости.
Он уточнил, что белорусская сторона должна будет выполнить научное наполнение новой миссии. Также необходимо определить, какие этапы подготовки возьмет на себя Беларусь.
Строительство Российской орбитальной станции (РОС) в составе Международной космической станции начнется через два года. Планируется, что в 2030-м РОС отправится в автономный полет, отделившись от МКС.
Полет первого белорусского космонавта Марины Василевской состоялся два года назад. С 23 марта по 6 апреля 2024-го она летала на кораблях «Союз МС», а также работала на российском сегменте МКС.
Неделя космоса будет проводиться в России ежегодно с 6 по 12 апреля, такое решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным в декабре прошлого года.