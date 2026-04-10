«10 000 шагов к жизни»: красноярцы смогут присоединиться к Всероссийской оздоровительной акции

11 апреля Красноярск присоединится к Всероссийской оздоровительной акции «10 000 шагов к жизни», посвященной Всемирному дню здоровья. Любители пешеходных прогулок смогут пройти около шести километров по тропам экопарка «Гремячая грива». Специалисты Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики напоминают: регулярная ходьба от 6 до 10 тысяч шагов в день позволяет поддерживать минимальную физическую активность. Такие прогулки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, болезней опорно-двигательной системы. Перед началом прогулки инструктор расскажет о технике скандинавской ходьбы. Стартуют участники в 10 утра от фирменной арки парка. Организаторы рекомендуют выбрать удобную одежду и обувь по погоде.