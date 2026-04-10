Пасха обошла десятки праздников в рейтинге россиян

Пасха уверенно вошла в топ‑5 самых любимых праздников россиян, обогнав по значимости многие другие даты. В этом году Светлое Христово Воскресение выпало на 12 апреля, и, согласно данным ВЦИОМ, отмечать его собираются 7 из 10 граждан. Об этом сообщается на сайте центра.
По популярности торжество уступило лишь Новому году, Дню Победы и 8 Марта, заняв почётное четвёртое место вместе с Рождеством. Социологи также выяснили, где живут самые «воцерковленные» люди. Лидером по этому показателю неожиданно стал Сибирский округ, а вот замыкает рейтинг Северо-Кавказский.
В исследовании говорится, что сегодня Пасха воспринимается скорее как важный культурный и семейный ритуал, нежели строго религиозное событие. Строгие каноны и дисциплину в основном соблюдают люди старшего поколения. Остальные же делают акцент на привычных атрибутах: крашеных яйцах, куличах и большом застолье с близкими. Поход в храм, освящение еды и молитвенная память отошли на второй план.
Что касается Великого поста — его стараются держаться далеко не все. Индекс строгости в этом вопросе по стране составляет всего 14 пунктов из 100 возможных. Однако с возрастом дисциплина растёт: у пожилых людей этот показатель достигает 21 пункта.
