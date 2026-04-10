Дуров назвал шифрование WhatsApp* «крупнейшим случаем обмана потребителей»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал шифрование платформы WhatsApp* «крупнейшим в истории случаем обмана потребителей». Об этом в пятницу, 10 апреля, он заявил в личном блоге.
— Приложение читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам. Telegram никогда этого не делал и никогда не будет этого делать, — написал предприниматель в публикации.
Он также подчеркнул, что руководство WhatsApp* продолжает вводить в заблуждение миллиарды своих пользователей по всему миру.
В декабре 2025 года пользователи мессенджеров подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры — в своем иске они заявили, что ведомства нарушают их конституционные права, ограничивая звонки.
11 февраля Роскомнадзор также полностью заблокировал YouTube, WhatsApp*, Instagram* и Facebook* на территории России. Их домены удалили из Национальной системы доменных имен.
Лидер «Справедливой России», депутат Государственной думы Сергей Миронов, в свою очередь, назвал «идиотами» и «мерзавцами» тех, кто замедлил работу мессенджера Telegram в России.
