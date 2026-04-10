Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров назвал шифрование WhatsApp* «крупнейшим случаем обмана потребителей»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал шифрование платформы WhatsApp* «крупнейшим в истории случаем обмана потребителей». Об этом в пятницу, 10 апреля, он заявил в личном блоге.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал шифрование платформы WhatsApp* «крупнейшим в истории случаем обмана потребителей». Об этом в пятницу, 10 апреля, он заявил в личном блоге.

— Приложение читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам. Telegram никогда этого не делал и никогда не будет этого делать, — написал предприниматель в публикации.

Он также подчеркнул, что руководство WhatsApp* продолжает вводить в заблуждение миллиарды своих пользователей по всему миру.

В декабре 2025 года пользователи мессенджеров подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры — в своем иске они заявили, что ведомства нарушают их конституционные права, ограничивая звонки.

11 февраля Роскомнадзор также полностью заблокировал YouTube, WhatsApp*, Instagram* и Facebook* на территории России. Их домены удалили из Национальной системы доменных имен.

Лидер «Справедливой России», депутат Государственной думы Сергей Миронов, в свою очередь, назвал «идиотами» и «мерзавцами» тех, кто замедлил работу мессенджера Telegram в России.

*Принадлежат корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше