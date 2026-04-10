Беларусь готовится к переписи населения 2029 года: опубликован законопроект

«Основные мероприятия по ее (переписи — Sputnik) организации и проведению апробируются в ходе проведения пробной переписи населения в одной или нескольких административно-территориальных единицах Республики Беларусь», — сказано в проекте.
В прошлом году председатель Национального статистического комитета (Белстата) Инна Медведева сообщала, что очередная перепись населения планируется на 2029 год. То есть остается старый принцип, по которому переписи организуются раз в 10 лет. Ранее они проходили в стране в 1999, 2009 и 2019 годах.
Осенью прошлого года по инициативе Белстата уже публиковался проект новой редакции закона о переписи для общественного обсуждения. В том варианте одним из новшеств была норма о возрастном пороге респондентов с 15 лет. В нынешнем проекте она сохранена.
Сбор статистических данных, как сказано в документе, планируется вести двумя способами: через интернет и традиционным офлайн-опросом населения.
Ранее перепись прошла в стране в 2019 году. По ее данным, население республики составляло 9,4 млн человек.