Подросток обстрелял из пневматики проходящий поезд метро в Москве

Семиклассник обстрелял поезд метро, движущийся по наземным рельсам между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.
Сотрудники депо обнаружили у одного из поездов разбитые окна двух вагонов. «Хулиганские действия были совершены во время движения состава по открытому участку между станциями “Измайловская” и “Первомайская” Арбатско-Покровской линии. Неподалеку от места происшествия полицейские задержали учащегося 7-го класса общеобразовательной школы», — говорится в сообщении.
Юноша признался, что гулял со сверстниками и несколько раз выстрелил в поезд из пневматического пистолета, в результате чего в вагонах были повреждены стекла.
Как позже выяснили полицейские, ранее подросток уже попадал в поле зрения полицейских. Он проехал от улицы 12-я Парковая до Нижней Первомайской, держась за кузов маршрутного автобуса.
Со школьником провели профилактическую беседу и поставили на учет. На его отца составили два протокола об административном правонарушении по 5.35 Кодекса России об административном правонарушении.
В апреле 2025 года в московском метро на станции «Рассказовка» подростки выстрелили из предмета, похожего на пистолет, в сторону прибывающего поезда, сообщили в ГУ МВД России. Полиция быстро установила и задержала несовершеннолетних.
