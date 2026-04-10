Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток обстрелял из пневматики проходящий поезд метро в Москве

Источник: РБК

Семиклассник обстрелял поезд метро, движущийся по наземным рельсам между станциями «Измайловская» и «Первомайская» Арбатско-Покровской линии. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале.

Сотрудники депо обнаружили у одного из поездов разбитые окна двух вагонов. «Хулиганские действия были совершены во время движения состава по открытому участку между станциями “Измайловская” и “Первомайская” Арбатско-Покровской линии. Неподалеку от места происшествия полицейские задержали учащегося 7-го класса общеобразовательной школы», — говорится в сообщении.

Юноша признался, что гулял со сверстниками и несколько раз выстрелил в поезд из пневматического пистолета, в результате чего в вагонах были повреждены стекла.

Как позже выяснили полицейские, ранее подросток уже попадал в поле зрения полицейских. Он проехал от улицы 12-я Парковая до Нижней Первомайской, держась за кузов маршрутного автобуса.

Со школьником провели профилактическую беседу и поставили на учет. На его отца составили два протокола об административном правонарушении по 5.35 Кодекса России об административном правонарушении.

В апреле 2025 года в московском метро на станции «Рассказовка» подростки выстрелили из предмета, похожего на пистолет, в сторону прибывающего поезда, сообщили в ГУ МВД России. Полиция быстро установила и задержала несовершеннолетних.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

