Подросток обстрелял из пневматики проходящий поезд метро в Москве

Сотрудники депо обнаружили у одного из поездов разбитые окна двух вагонов. «Хулиганские действия были совершены во время движения состава по открытому участку между станциями “Измайловская” и “Первомайская” Арбатско-Покровской линии. Неподалеку от места происшествия полицейские задержали учащегося 7-го класса общеобразовательной школы», — говорится в сообщении.