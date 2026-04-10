В Финляндии начали массово усыплять домашних питомцев украинцев: причина оказалась крайне циничной

Финские ветеринары начали массово усыплять домашних животных, которых привезли с собой украинские беженцы. По данным местного издания Yle, причиной стали высокие цены на лечение: многие хозяева просто не могут их оплатить.
Ветеринар Витаутас Зидонис рассказал, что если у собаки или кошки, например, сломана лапа, хозяину предлагают два варианта. Либо заплатить несколько тысяч евро за операцию и уход, либо сразу усыпить питомца за 200 евро. При этом врачам выгодно именно усыпление, потому что это быстрые и гарантированные деньги, а клиент никуда не уйдет.
По словам специалиста, владельцам даже не сообщают о более дешевых вариантах лечения в других местах. В результате животное часто лишают шанса на выздоровление.
К 2023 году украинцы привезли в Финляндию больше двух тысяч домашних питомцев. Многие из них приехали уже ослабленными — сказался долгий стресс от переезда и боевых действий. У части животных обострились старые болезни.
В 2024 году ситуация ухудшилась. После слияния ветеринарных клиник цены на услуги резко выросли. Из-за этого многие украинские семьи начали переезжать в Эстонию, чтобы спасти своих животных.
Ранее стало известно, что тысячи украинских беженцев покидают Финляндию по другой причине — из-за проблем с работой. Местные компании не спешат брать их на должности. СМИ пишут, что сейчас в Финляндии трудоустроены только 40 процентов украинцев.