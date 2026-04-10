Годовалый малыш умер, объевшись тараканов и муравьев из-за сильного голода в США

В США годовалый ребенок умер после того, как, по версии следствия, остался без еды и начал есть насекомых. Об этом сообщает газета People.
Трагедия произошла в городе Дугласвилль, штат Джорджия. По данным следствия, малыш находился дома с пятью братьями и сестрами без присмотра взрослых около 12 часов. В этот период дети были предоставлены сами себе и оставались без еды.
Поэтому один из детей, предположительно, из-за сильного голода начал есть муравьев и тараканов, после чего скончался. В доме также зафиксировали антисанитарные условия и резкий неприятный запах.
Мать детей, 37-летняя Шерри Магби, уже арестована. Ей предъявили шесть обвинений в жестоком обращении с детьми второй степени. По данным правоохранительных органов, присмотр за младшими был возложен на 10-летнего ребенка.
Немногим ранее в США произошла еще одна жуткая история. Так, мужчина убил бывшую жену и ее двоих детей, после чего добровольно сдался полиции, заявив о «божественной миссии». Позже в тюрьме он причинил себе тяжелые увечья. Американец вырезал себе глаза и съел один из них.