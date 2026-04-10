Синоптики рассказали о погоде на Пасху в Хабаровском крае

Погоду на праздничных выходных в Хабаровском крае испортит циклон. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» синоптики Гидрометцентра, особенно непогода разыграется на востоке региона, температура при этом будет около 0 .
— Днем 11 и 12 апреля ожидается ухудшение погодных условий в восточных районах Хабаровского края в связи с выходом южного циклона в Охотское море. Местами пройдут сильные осадки в виде мокрого снега и снега, местами возможно отложение мокрого снега, а также усиление ветра: порывы достигнут 17−22 м/с, а на побережье Николаевского района — до 23−28 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, — говорит ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.
В понедельник, 13 апреля, влияние циклона еще сохранится на Нижнем Амуре, а после — распогодится.
Что касается остальной территории, то небольшие осадки в виде дождя и снега пройдут в основном в субботу, 11 числа. Ночные температуры на выходных в основном будут находится в пределах −5…+2°C, днем будет около +1…+8°C. Потепление ожидается на юге региона 12 апреля — воздух прогреется до +9…+14°C.
В Хабаровске 11 апреля пройдут небольшие осадки, ветер будет северо-восточный, 9−14 м/с. Предстоящей ночью столбик термометра покажет 0..+2 °C, а днем прогреется лишь до +4..+6 °C.
Праздничный день 12 апреля пройдет при хорошей погоде: если ночью еще вероятны осадки, то днем они не ожидаются. Ветер стихнет до 5−10 м/c, поменяет направления на северо-западное. Температура днем будет более приятной — около +9..+11 °C, ночью прогнозируются слабоотрицательные показатели.
Уже совсем скоро начнется и ледоход на Амуре у Хабаровска, сейчас на реке фиксируют некоторые подвижки льда.