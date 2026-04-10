Пострадавшие от атаки БПЛА волгоградцы могут обратиться в прокуратуру

Горячую линию открыли для помощи жителям.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области прокуратура готова оказать правовую помощь жителям, пострадавшим в результате ночной атаки БПЛА на регион. В результате налета дронов погиб житель Волжского, повреждены 13 домов в Суровикино. Прокуратура открыла горячую линию для жалоб.

— Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи населению, — прокомментировали в надзорном ведомстве. В населенных пунктах области лично контролируют ситуацию районные прокуроры.

Напомним, 66 беспилотников в течение ночи и утра 10 апреля 2026 года направили ВСУ на Волгоградскую область. Системы ПВО отбили атаку, но из-за упавших обломков есть повреждения зданий и инфраструктуры.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше