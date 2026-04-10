На «Монетной неделе» нижегородцы смогут обменять только российские монеты

Когда речь заходит об иностранной валюте, все становится немного сложнее. Расплачиваться иностранной валютой в России нельзя, поэтому потратить монетки в магазине не получится. Банки металлические евро и доллары тоже не примут ни на вклад, ни к обмену. Поэтому можно отложить их до следующей зарубежной поездки, купить на мелочь сувениры или воду в аэропорту или подарить их знакомым коллекционерам.