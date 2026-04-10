На «Монетной неделе» нижегородцы смогут обменять только российские монеты

На «Монетной неделе» у нижегородцев не получится обменять иностранные монеты. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу ВВГУ Банка России.
В рамках акции с 6 по 18 апреля по всей стране можно сдать российские монеты любых номиналов, находящиеся в обращении. Обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги можно в банковских отделениях и в магазинах.
С 2023 года россияне вернули в обращение более 215 миллионов монет почти на 956 миллионов рублей. Обычно за такой обмен приходится платить до 3% от суммы.
Кроме того, среди способов избавления от мелочи самое простое — это обычная покупка в магазине. К оплате принимаются деньги любого номинала — монеты в 50, 10 и даже 1 копейку — такое же законное средство платежа, как и пятитысячные купюры. А также можно зачислить деньги на счет или вклад без комиссии в отделении банка.
Когда речь заходит об иностранной валюте, все становится немного сложнее. Расплачиваться иностранной валютой в России нельзя, поэтому потратить монетки в магазине не получится. Банки металлические евро и доллары тоже не примут ни на вклад, ни к обмену. Поэтому можно отложить их до следующей зарубежной поездки, купить на мелочь сувениры или воду в аэропорту или подарить их знакомым коллекционерам.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что клиенты ПСБ в Нижнем Новгороде вернули в оборот более 120 кг монет.