Хабаровские художники могут поехать на Колыму

Художников из Хабаровского края приглашают принять участие в новой исследовательской резиденции современного искусства «Сопка» (18+), которая пройдёт в Магаданской области. Проект открыт для участников со всей России и направлен на работу с региональным контекстом Севера.
Отбор кандидатов уже начался 10 апреля и продлится до 10 мая 2026 года. Принять участие могут художники старше 18 лет вне зависимости от региона проживания. Для этого необходимо заполнить онлайн-заявку и ознакомиться с условиями программы резиденции.
По итогам конкурса будут выбраны четыре участника. Победителей объявят не позднее 30 мая 2026 года.
Сама резиденция пройдёт с 1 июля по 10 октября 2026 года в Магаданской области. Участники смогут самостоятельно определять длительность пребывания и формат работы в рамках сезона.
Резидентам предусмотрен гонорар 100 тысяч рублей, компенсация проезда до Магадана и обратно в пределах 50 тысяч рублей, а также поддержка для выездов в отдалённые районы региона для работы в «поле». Также будут выделены средства на материалы и расходники.
Организаторы отмечают, что художникам предстоит работать с разными слоями северной территории — от индустриальных ландшафтов и портовой инфраструктуры до природных и культурных особенностей региона. Среди возможных тем — золотодобыча, вечная мерзлота, геология, жизнь северных городов и посёлков, а также культура коренных народов.
При этом участникам предлагают не просто фиксировать территорию, а создавать собственные художественные высказывания, основанные на личном опыте и исследовании культурного кода региона. Итоговые работы будут представлены на выставке в Магадане.