Медцентр в Ачинске потребовал доплату за документы для налогового вычета

По закону эти документы пациенту обязаны выдать бесплатно.

В Ачинске медцентр потребовал доплатить 10% за документы для налогового вычета, рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.

Жительница Ачинска обратилась в частный медицинский центр «ГорЗдравМед» за справкой для замены водительского удостоверения. Услуга обошлась ей в 2800 рублей.

Женщина попросила сразу выдать договор, чек и справку для налоговой инспекции, чтобы оформить налоговый вычет. Однако сотрудники центра заявили, что за этот пакет документов нужно доплатить 10% от уже внесённой суммы.

В Роспотребнадзоре пояснили: такие требования нарушают правила предоставления платных медицинских услуг, утверждённые правительством РФ. По закону все эти документы пациенту обязаны выдать бесплатно.

Ведомство объявило медцентру предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Ведомство объявило медцентру предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.