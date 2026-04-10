Медцентр в Ачинске потребовал доплату за документы для налогового вычета

В Ачинске медцентр потребовал доплатить 10% за документы для налогового вычета, рассказали в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
Жительница Ачинска обратилась в частный медицинский центр «ГорЗдравМед» за справкой для замены водительского удостоверения. Услуга обошлась ей в 2800 рублей.
Женщина попросила сразу выдать договор, чек и справку для налоговой инспекции, чтобы оформить налоговый вычет. Однако сотрудники центра заявили, что за этот пакет документов нужно доплатить 10% от уже внесённой суммы.
В Роспотребнадзоре пояснили: такие требования нарушают правила предоставления платных медицинских услуг, утверждённые правительством РФ. По закону все эти документы пациенту обязаны выдать бесплатно.
Ведомство объявило медцентру предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
