ПВО отразила ракетную и беспилотную атаки в Волгограде

Одновременно беспилотной и ракетной атаке подверглась ночью 10 апреля Волгоградская область. О работе подразделений противовоздушной обороны сообщил около четырех утра глава региона Андрей Бочаров. Позже стало известно — есть погибший. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Цель — жилые дома и инфраструктура.
Сообщения о беспилотной опасности волгоградцы получили около 22:00. Жителей региона просили не выходить без надобности на улицу и держаться подальше от окон. Еще одно сообщение с предупреждением пришло около полуночи. А в третьем часу ночи была объявлена еще и ракетная опасность.
Около четырех ночи глава региона Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию:
"Подразделения ПВО Минобороны отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области.
В Суровикинском районе повреждены пять частных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на двух улицах — Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет".
Губернатор дал поручения оперативным службам и муниципалитету уточнить повреждения и заняться ликвидацией последствий.
Скончался раненый осколками дачник.
В девятом часу утра в канале администрации области в Мах появилась уточняющая информация.
Андрей Бочаров дополнил:
«В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима скончался от ранения осколками БПЛА житель, находившийся в СНТ “Мичуринец” в городе Волжском».
Глава региона также сообщил о пожаре в Светлоярском районе из-за повреждения емкости с нефтепродуктами, уточнив, что противопожарные силы в эти минуты сражаются с огнем.
По уточненным на тот момент данным в Суровикинском районе оказались повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, а также линия электропередач и газопровод на улице Соловьева. Уже ранним утром там начались аварийно-восстановительные работы.
Мэрия Волгограда уточняет последствия.
Глава Суровикинского района Роман Слива обратился к местным жителям:
«Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны отразили массированную атаку БПЛА на объекты инфраструктуры нашего района. Повреждены жилые домовладения, проводятся уточнение повреждений и работы по ликвидации последствий».
Чиновник также уточнил, что пострадавшим от атаки следует обратиться с заявлением в администрацию города Суровикино или в отдел ГОиЧС Суровикинской райадминистрации.
В администрации Волгограда подтвердили информацию о падении осколков на улице Столетова и Фадеева в Красноармейском районе. В сообщении уточняется, что жилые дома и социальные объекты на территории города в результате террористической атаки БПЛА не пострадали.
«Муниципалитет продолжает уточнять последствия», — заявили в пресс-службе мэрии.
В аэропорту задерживаются рейсы.
По данным Министерства обороны, в течении ночи 10 апреля перехвачен и уничтожен 151 украинский дрон. Из них над Волгоградской областью — 57 БПЛА, над Ростовской — 48, над Белгородской — 35, над акваторией Каспийского моря — девять, над Калмыкией и Тамбовской областями по одному беспилотному аппарату самолетного типа.
Утром 10 апреля дежурные средства ПВО перехватили еще 15 беспилотников. Из них над Волгоградской областью девять, над Ростовской — шесть.
Судя по онлайн-табло на сайте международного аэропорта Сталинград, по данным на 10 утра задерживаются шесть самолетов на вылет из Волгограда в Москву и Санкт-Петербург, столько же не могут доставить вовремя пассажиров в город-герой. Единая справочная аэропорта: 8 (8442) 32−60−48.