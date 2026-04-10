Шесть БПЛА сбили над Ростовской областью за утро

В утренние часы 10 апреля над Ростовской областью силы ПВО отразили воздушную атаку. Над регионом было сбито шесть дронов. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего за утро по стране было уничтожено 15 БПЛА самолетного типа. Из них девять сбили над Волгоградской областью.
