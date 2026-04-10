В Хабаровске технологии будущего проверяют на студентах

В Хабаровске проходит региональный этап Чемпионата высоких технологий, где студенты отрабатывают навыки, востребованные в транспортной отрасли, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
Соревнования в этом году посвящены развитию транспорта и логистики. Участники не просто демонстрируют знания, а работают с реальными задачами, которые сегодня стоят перед предприятиями отрасли.
Как отмечают в министерстве образования и науки края, чемпионат позволяет заранее готовить специалистов под запросы рынка. Технологии и подходы, проверенные на площадках, затем внедряются в образовательные программы и практику компаний.
В соревнованиях участвуют 15 конкурсантов и столько же экспертов-наставников. Студенты показывают себя в трёх компетенциях, связанных с железнодорожным транспортом, логистикой и авиаперевозками.
Так, на базе Хабаровского техникума транспортных технологий участники осваивают аддитивное производство в транспортной инженерии. В торгово-экономическом техникуме проверяют навыки контроля логистических процессов и организации питания на транспорте, включая авиаперевозки.
Конкурсанты рассчитывают рационы, оценивают качество блюд, следят за нормами хранения и безопасностью продукции — всё с учётом специфики работы в пути.
Участники отмечают, что чемпионат даёт возможность попробовать себя в разных направлениях и понять, как устроена современная отрасль. Полученные навыки позволяют в будущем работать не только по базовой специальности, но и в смежных сферах.
Победители представят регион на межрегиональном этапе Чемпионата высоких технологий.