В Калининградской области на два месяца запретят рыбачить

Ловить рыбу нельзя с 20 апреля по 20 июня.

Источник: Комсомольская правда

Двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб продлится в Калининградской области с 20 апреля по 20 июня. Об этом напоминает пресс-служба городской администрации.

Будет запрещено любительское рыболовство:

— в прибрежной зоне Куршского залива на расстоянии 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии — на таком же расстоянии от береговой черты;

— в прибрежной зоне Калининградского залива на расстоянии 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии — на расстоянии 1 км от береговой черты;

-в Калининградском заливе — к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой с поселком Взморье;

— в Калининградском морском канале — с насыпных островов, с плавсредств (от города Калининград до судоремонтного завода города Светлый);

— во всех реках, каналах Полесского и Славского районов, за исключением реки Дейма и Полесского канала, где разрешен лов с берега;

— во всех озерах Полесского и Славского районов, имеющих гидравлическую связь с реками, а также каналах и протоках, соединяющих озера с реками;

— во всех пойменных озерах имеющих связь с реками Неман, Преголя, Дейма и Зеленоградским каналом, а также в каналах и протоках, соединяющих эти озера с реками;

— в реке Нельма — от устья до 9 км вверх по течению;

— в реке Прохладной с ее притоками и каналами;

— в Зеленоградском канале — до левого рукава реки Зеленоградка;

— во всех остальных реках и каналах, впадающих в заливы, на расстоянии 2 км от устьев вверх по течению;

— в реке Неман, ее притоках и рукавах, вниз по течению от развилки реки Неман с рекой Матросовка.

Кроме того, запрещается любительское рыболовство с 10 апреля по 31 мая в реке Шешупе, с 10 апреля по 10 июня в бухте Тихая (озеро Виштынецкое), в других местах озера — на расстоянии 200 метров от береговой черты.

С 20 апреля по 20 июня запрещается подводная охота (за исключением Балтийского моря).

Нарушителей ждут штрафы.