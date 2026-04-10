В Калининградской области на два месяца запретят рыбачить

Двухмесячник по охране весенне-нерестующих видов рыб продлится в Калининградской области с 20 апреля по 20 июня. Об этом напоминает пресс-служба городской администрации.
Будет запрещено любительское рыболовство:
— в прибрежной зоне Куршского залива на расстоянии 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии — на таком же расстоянии от береговой черты;
— в прибрежной зоне Калининградского залива на расстоянии 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии — на расстоянии 1 км от береговой черты;
-в Калининградском заливе — к востоку от линии, соединяющей мыс Тупой с поселком Взморье;
— в Калининградском морском канале — с насыпных островов, с плавсредств (от города Калининград до судоремонтного завода города Светлый);
— во всех реках, каналах Полесского и Славского районов, за исключением реки Дейма и Полесского канала, где разрешен лов с берега;
— во всех озерах Полесского и Славского районов, имеющих гидравлическую связь с реками, а также каналах и протоках, соединяющих озера с реками;
— во всех пойменных озерах имеющих связь с реками Неман, Преголя, Дейма и Зеленоградским каналом, а также в каналах и протоках, соединяющих эти озера с реками;
— в реке Нельма — от устья до 9 км вверх по течению;
— в реке Прохладной с ее притоками и каналами;
— в Зеленоградском канале — до левого рукава реки Зеленоградка;
— во всех остальных реках и каналах, впадающих в заливы, на расстоянии 2 км от устьев вверх по течению;
— в реке Неман, ее притоках и рукавах, вниз по течению от развилки реки Неман с рекой Матросовка.
Кроме того, запрещается любительское рыболовство с 10 апреля по 31 мая в реке Шешупе, с 10 апреля по 10 июня в бухте Тихая (озеро Виштынецкое), в других местах озера — на расстоянии 200 метров от береговой черты.
С 20 апреля по 20 июня запрещается подводная охота (за исключением Балтийского моря).
Нарушителей ждут штрафы.