Ежегодный фестиваль Пугачевой отменили в Москве из-за жалоб общественников

Из-за давления общественников в столице отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачевой «Пугачевская весна». Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил продюсер проекта Андрей Краснобаев.
— Фестиваль в этом году действительно отменили из-за давления общественников. Альтернативы мероприятию мы пока не придумали, — сказал Краснобаев, его слова цитирует «Коммерсантъ».
За отмену фестиваля ранее выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
До этого пенсионерка из Воронежской области подала судебный иск к Алле Пугачевой, требуя взыскать с нее 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщина добавила, что высказывания певицы в интервью Катерины Гордеевой* очень обидели ее.
Стало известно, что Алла Пугачева выставила на продажу единственную квартиру в Москве. На риелторских сайтах аналогичные квартиры в этом же доме площадью около 303 квадратных метров продаются почти за полмиллиарда рублей.
*Внесена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.