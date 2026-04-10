Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ежегодный фестиваль Пугачевой отменили в Москве из-за жалоб общественников

Из-за давления общественников в столице отменили ежегодный фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачевой «Пугачевская весна». Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил продюсер проекта Андрей Краснобаев.

— Фестиваль в этом году действительно отменили из-за давления общественников. Альтернативы мероприятию мы пока не придумали, — сказал Краснобаев, его слова цитирует «Коммерсантъ».

За отмену фестиваля ранее выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

До этого пенсионерка из Воронежской области подала судебный иск к Алле Пугачевой, требуя взыскать с нее 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщина добавила, что высказывания певицы в интервью Катерины Гордеевой* очень обидели ее.

Стало известно, что Алла Пугачева выставила на продажу единственную квартиру в Москве. На риелторских сайтах аналогичные квартиры в этом же доме площадью около 303 квадратных метров продаются почти за полмиллиарда рублей.

*Внесена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.