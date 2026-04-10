Вернули с того света: Врачи спасли женщину, чьё сердце не билось больше часа

43-летняя женщина поступила в медучреждение с острым инфарктом и кардиогенным шоком, однако уже в приёмном отделении у неё произошла остановка сердца, что привело к состоянию клинической смерти. Стандартные реанимационные мероприятия обычно продолжаются около 30 минут, после чего шансы на спасение резко снижаются, однако врачи приняли решение продолжить борьбу за жизнь пациентки.
Параллельно с непрямым массажем сердца и искусственной вентиляцией лёгких специалисты провели коронарографию, выявили перекрытую артерию и установили стент для восстановления кровотока. Спустя 71 минуту после начала критического состояния кровоснабжение было восстановлено, и сердечная деятельность запустилась заново.
Врачи также сумели избежать повреждений головного мозга, что при столь длительной остановке кровообращения происходит крайне редко, и сейчас пациентка идёт на поправку и готовится к выписке. По словам главы региона, успех стал возможен благодаря высокому уровню подготовки специалистов, современному оборудованию и внедрению передовых медицинских методик.
Ранее в Камчатском крае врач-терапевт дистанционно помогла спасти 68-летнего мужчину, находившегося в критическом состоянии. Пациент почувствовал резкое ухудшение самочувствия: появилась сильная слабость, боль в области груди и ощущение надвигающейся смерти. Мужчина успел вызвать экстренные службы и открыть дверь, после чего потерял сознание.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.