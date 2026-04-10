Евгений Семенов: «В регионе взят курс на создание флагманских проектов»

«Нижегородская область демонстрирует стратегию комплексного подхода к технологическому развитию, сочетающую мощный промышленный базис, сильнейшую научную школу и современную инновационную инфраструктуру», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, как сегодня Россия может стать участником технологического лидерства.
«В Нижнем Новгороде, наряду с крупнейшими университетами, среди которых ведущую роль играют НГТУ им. Р. Е. Алексеева и ННГУ им. Н. И. Лобачевского, успешно работает Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ). Он создан в рамках нацпроекта “Наука” и фокусируется на пяти стратегических направлениях: инновационные производства и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина, передовые цифровые технологии, экология. НОЦ выступает интегратором между наукой, образованием и промышленностью.
Флагманом инновационной инфраструктуры региона является технопарк «Анкудиновка», входящий в десятку лучших технопарков России. К концу 2025 года он объединял 45 резидентов с совокупной выручкой более 19 млрд рублей.
Самым амбициозным технологическим проектом региона является Центр развития промышленной робототехники (ЦРПР), создающийся на базе НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Проект был отмечен председателем Правительства РФ М. Мишустиным, и его открытие запланировано на 2026 год.
Только в 2025 году нижегородские ученые представили значимые разработки, включая технологию оптоакустической визуализации кровообращения для ранней диагностики заболеваний и оптическое волокно с рекордно низкими потерями для медицинских и промышленных лазеров. Ведутся передовые исследования в области нейронаук и создания химерных иммунотоксинов для онкологии.
Регион сохраняет статус площадки для демонстрации главных цифровых достижений страны. Неизменным вниманием российской и международной аудитории пользуется конференция «ЦИПР» — одно из крупнейших в России деловых мероприятий по цифровой экономике.
Таким образом, в регионе взят курс на кластерную модель, создание флагманских проектов и активную поддержку стартапов. Все это формирует robust-экосистему, способную обеспечить региону лидирующие позиции в высокотехнологичных отраслях российской экономики в долгосрочной перспективе до 2035 года".