Евгений Семенов: «В регионе взят курс на создание флагманских проектов»

«В Нижнем Новгороде, наряду с крупнейшими университетами, среди которых ведущую роль играют НГТУ им. Р. Е. Алексеева и ННГУ им. Н. И. Лобачевского, успешно работает Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ). Он создан в рамках нацпроекта “Наука” и фокусируется на пяти стратегических направлениях: инновационные производства и материалы, интеллектуальные транспортные системы, высокотехнологичная персонализированная медицина, передовые цифровые технологии, экология. НОЦ выступает интегратором между наукой, образованием и промышленностью.