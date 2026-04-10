В Красноярском крае сотрудники ГАИ помогли беременной женщине доехать до больницы (видео)

В Нижнеингашском районе автоинспекторы помогли беременной женщине получить медпомощь. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Во время патрулирования автодороги Р-255 «Сибирь» сотрудники Госавтоинспекции — лейтенанты полиции Андрей Писковой и Вячеслав Леонов — заметили на обочине «Тойоту Ленд Крузер», из окна иномарки подавали сигнал об остановке.
Взволнованный водитель японского авто подбежал к патрульной машине и обратился к полицейским с просьбой:
«Мужчина попросил сопроводить его жену до больницы, так как из-за пробки на дороге они не могли добраться до медучреждения вовремя», — пояснили инспекторы ГАИ.
Оказалось, что в автомобиле находится беременная женщина, которой срочно требуется помощь врачей. Сотрудники Госавтоинспекции помогли будущей матери пересесть в патрульный автомобиль и, используя спецсигналы, оперативно доставили ее в больницу.
