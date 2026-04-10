Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае сотрудники ГАИ помогли беременной женщине доехать до больницы (видео)

В Нижнеингашском районе автоинспекторы помогли беременной женщине получить медпомощь.

В Нижнеингашском районе автоинспекторы помогли беременной женщине получить медпомощь. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Во время патрулирования автодороги Р-255 «Сибирь» сотрудники Госавтоинспекции — лейтенанты полиции Андрей Писковой и Вячеслав Леонов — заметили на обочине «Тойоту Ленд Крузер», из окна иномарки подавали сигнал об остановке.

Взволнованный водитель японского авто подбежал к патрульной машине и обратился к полицейским с просьбой:

«Мужчина попросил сопроводить его жену до больницы, так как из-за пробки на дороге они не могли добраться до медучреждения вовремя», — пояснили инспекторы ГАИ.

Оказалось, что в автомобиле находится беременная женщина, которой срочно требуется помощь врачей. Сотрудники Госавтоинспекции помогли будущей матери пересесть в патрульный автомобиль и, используя спецсигналы, оперативно доставили ее в больницу.

Напомним, ранее в Железногорске дорожные полицейские помогли пенсионерке, которой стало плохо на улице.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.