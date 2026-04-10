«Верхний Ларс» закрыли для всех видов транспорта

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе приостановили для всех видов транспорта.

Источник: РБК

Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе приостановили для всех видов транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Перед этим проезд через пункт пропуска закрыли для большегрузного транспорта. Как пояснили в публикации ФТС, приостановка движения связана с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд.

«Пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий», — отметила пресс-служба ФТС.

Последний раз движение через «Верхний Ларс» ограничили вечером 8 апреля. Как рассказали РБК очевидцы, из-за этого на российско-грузинской границе образовалась пробка.

Транспорт не пропускали всю ночь, движение для легковушек и автобусов открыли днем 9 апреля. К вечеру проезд также возобновили для большегрузов.

Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия — в районе пункта начался снегопад. Согласно прогнозу погоды, он продлится до 14 апреля.

