Поликлинику в Адыгее улучшили по просьбам пациентов

В Яблоновской поликлинике в Адыгее пациенты обратили внимание, что лифт часто не работает, в коридорах нечем дышать, а на стенах возле дверей трещины.
Они сообщили об этом через QR-код обратной связи. Его разместили здесь в 2025 году после капремонта по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Все замечания жителей внимательно проверили и постепенно начали исправлять. Лифт уже починили, чтобы маломобильным пациентам было проще попасть к врачу. А остальные вопросы включили во второй этап ремонта, запланированный на этот год.
Увидели проблему на объекте, обновленном или построенном по нацпроекту? Напишите об этом через QR-код — специалисты все проверят и обязательно найдут решение.