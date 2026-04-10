Поликлинику в Адыгее улучшили по просьбам пациентов

О проблемах они сообщили с помощью QR-кода.

В Яблоновской поликлинике в Адыгее пациенты обратили внимание, что лифт часто не работает, в коридорах нечем дышать, а на стенах возле дверей трещины.

Они сообщили об этом через QR-код обратной связи. Его разместили здесь в 2025 году после капремонта по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Все замечания жителей внимательно проверили и постепенно начали исправлять. Лифт уже починили, чтобы маломобильным пациентам было проще попасть к врачу. А остальные вопросы включили во второй этап ремонта, запланированный на этот год.

Увидели проблему на объекте, обновленном или построенном по нацпроекту? Напишите об этом через QR-код — специалисты все проверят и обязательно найдут решение.