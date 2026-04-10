Нижегородских родителей предупредили о «синдроме третьей четверти»

В школах наступил период повышенной нагрузки, вызывающий у детей «синдром третьей четверти». Об этом сообщил MAX-канал «Бокал Прессека», отметив, что сочетание авитаминоза, недосыпа и недостатка солнечного света наиболее остро бьет по первоклассникам и выпускникам 9−11 классов.
Среди основных симптомов специалисты выделяют раздражительность, трудности с утренним подъемом и нехватку сил даже на любимые хобби. Пик усталости обычно приходится на четверг. Чтобы помочь ребенку, родителям рекомендуют обеспечить ему не менее 9−10 часов сна, прогулки на свежем воздухе до трех часов в день и временное снижение нагрузки от дополнительных занятий.
Важным аспектом поддержки является эмоциональный фон в семье. Эксперты советуют чаще разговаривать с детьми, проявлять заботу и поддерживать их даже при неудачах в учебе. Если ребенок выглядит крайне истощенным, в качестве исключения предлагается разрешить ему пропустить занятия в четверг, чтобы восстановить ресурсы.
