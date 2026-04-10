Благоустройство острова Канта в Калининграде рассчитывают полностью завершить к концу мая

Специалистам осталось доделать работы возле Философского моста.

Благоустройство острова Канта в Калининграде рассчитывают полностью завершить к концу мая. Специалистам осталось доделать работы возле Философского моста. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал директор Кафедрального собора Григорий Хуциев.

«Конец мая. Мы всё успеем сделать. Нам осталось сделать одну дорожку и набережную возле моста», — уточнил Хуциев.

Ранее сообщали, что часть работ по благоустройсту острова Канта связаны со строительством Философского моста. Участок набережной, который примыкает к сооружению, планировать доделать после его открытия.

Работы по благоустройству острова Канта в Калининграде ведут с 2023 года. Подрядчик приводит в порядок набережные, доделывает павильоны и проводит озеленение. Работы планировали закончить ещё к юбилею Иммануила Канта в апреле 2024 года, однако затем сроки существенно сдвинулись.