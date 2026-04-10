«Из-за корональной дыры на Солнце». Ученые предупредили о магнитной буре на трое суток — что ждать белорусам

Источник: Комсомольская правда

Магнитная буря обрушится на Землю из-за корональной дыры на Солнце — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Ожидается 2−3-дневное ухудшение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры на Солнце», — обращают внимание ученые.

На предстоящие трое суток, то есть с 10 по 12 апреля, прогнозируются слабые магнитные бури и геомагнитные возмущения. Первые признаки возникшей на Солнце корональной дыры должны были проявиться в утренние часы пятницы. Однако, уточняют специалисты, воздействие корональных дыр плохо поддается расчету.

«Наиболее вероятным уровнем бурь является G1-G2 (слабые и средние бури). Сильные события исключены», — сказано в сообщении.

В период геомагнитных возмущений и магнитных бурь метеозависимые люди могут ощущать некоторые недомогания. Чаще всего они выражены в чувстве усталости, головной боли и головокружении, тошноте.

Тем временем Белгидромет сказал о резком потеплении до +18 в Беларуси: «Начнут поступать теплые воздушные массы из-за антициклона над Финляндией».

Кстати, ЖКХ предупредило белорусов про электромагнитный смог, грязь и аллергию в домах: «Головные боли, головокружения, нарушение сна, постоянное чувство усталости».

А еще белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 11 и 12 апреля в храмах страны.