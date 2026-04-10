Власти Бали ликвидировали «русские и украинские деревни»

Россиянин Антон Занимонец, который живет на острове с 2019 года, рассказывал WSJ, что ~к 2023-му на Бали стало так много русских, что они построили так называемую маленькую Москву~. Это вызывало недовольство местных жителей. Основная претензия заключалась в том, что туристы нарушают условия пребывания. Они прибывали на остров и получали визы по приезде, которые официально запрещают работать, в том числе удаленно. Однако это не останавливало людей от нарушений. В связи с этим губернатор Бали даже просил правительство Индонезии отменить меры, которые дают право туристам из России и с Украины получать подобные визы. Несмотря на это, они действуют до сих пор.