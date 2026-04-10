Елена Мозгунова: «Вектор на технологическое лидерство — серьезная задача»

Мы много говорим сейчас об Искусственном интеллекте и возможностях его применения на благо граждан и развития страны. И, действительно, у России есть серьезные достижения: от создания открытых генеративных моделей мирового уровня до их внедрения в повседневную жизнь и бизнес-процессы. Например, GigaChat (Сбер) или Алиса (Яндекс), которую по данным на 2025 г. ежедневно используют 14% населения страны старше 12 лет. Также есть множество кейсов применения ИИ в городской инфраструктуре и на транспорте: от управления трафиком и адаптивного регулирования светофоров, до использования беспилотных систем и автоматизированного вызова врача на дом.