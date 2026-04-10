Елена Мозгунова: «Вектор на технологическое лидерство — серьезная задача»

«Вектор на технологическое лидерство и, как следствие, достижение суверенитета в этой сфере — серьезная задача, решение которой зависит от множества факторов и условий», — считает к. полит. н., доцент Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС Елена Мозгунова, рассуждая о том, как сегодня Россия может стать участником технологического лидерства.
"Выполнение ее невозможно в парадигме догоняющего игрока. Поэтому отказ от пути импортозамещения очевиден, так как необходимо не просто заменить продукт (технологию), а нужно придумать что-то новое.
Состязаться с ведущими акторами: США, Китаем или Индией — амбициозная задача, которая предполагает «длинное» планирование (10−15−20 лет), комплексную цифровую трансформацию как сферы производства, так и управления, применение рискованных подходов, где неудача означает поиск оптимального пути и становится частью обучения.
Мы много говорим сейчас об Искусственном интеллекте и возможностях его применения на благо граждан и развития страны. И, действительно, у России есть серьезные достижения: от создания открытых генеративных моделей мирового уровня до их внедрения в повседневную жизнь и бизнес-процессы. Например, GigaChat (Сбер) или Алиса (Яндекс), которую по данным на 2025 г. ежедневно используют 14% населения страны старше 12 лет. Также есть множество кейсов применения ИИ в городской инфраструктуре и на транспорте: от управления трафиком и адаптивного регулирования светофоров, до использования беспилотных систем и автоматизированного вызова врача на дом.
Однако, мы понимаем, что без собственного «железа» и микроэлектроники достижение лидерства невозможно, поэтому очевидна концентрация усилий в этом направлении. Также в качестве пути взаимодействия эффективным будет тот, который предполагает решение технологических задач в соответствии с конкретным запросом. И здесь можно привести успешный пример Нижнего Новгорода, где реализуется флагманская инициатива — ИТ-кампус «Неймарк». Это не просто образовательное учреждение, но полноценная работа с запросом опережающего технологического развития по ряду направлений: ИИ, кибербезопасность, цифровое строительство и микроэлектроника. Фактически, «Неймарк» претендует на то, чтобы стать полноценной экосистемой, включающей подготовку специалистов, реализацию стартапов и реальное производство".