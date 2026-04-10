Портрет верующего: кто в России сегодня чаще всего соблюдает пасхальные традиции

Однако содержание торжества заметно меняется. Исследователи отмечают, что россияне всё чаще отходят от строгого соблюдения религиозных канонов в пользу бытовых и социальных сценариев. Поход в храм, освящение продуктов или ритуальные формы памяти отступают на второй план, уступая место семейным обедам.
Главное — стол, а не алтарь.
Современная «Пасха по-русски» — это прежде всего застолье. Традиционные атрибуты праздника — окрашивание яиц и выпечка куличей — по-прежнему широко распространены и остаются фундаментом торжества. Однако семейное измерение праздника сегодня воспринимается скорее как повод для встречи, возможность провести время с близкими за одним столом, а не как глубокое религиозное действо.
Великий пост: символика вместо дисциплины.
Интересно, что и предшествующий Пасхе Великий пост в российском обществе сегодня соблюдается скорее символически. Большинство граждан не готовы менять привычный образ жизни ради строгих ограничений. Индекс строгости поста составляет всего 14 пунктов из 100 — это показатель того, что пост перестал быть массовой повседневной практикой.
Даже среди верующих, причисляющих себя к православию, нормы строгости остаются невысокими (18 пунктов). С возрастом этот показатель растет до 21 пункта, тогда как молодежь в значительной степени дистанцирована от этой темы (индекс у них колеблется от 7 до 9 пунктов). Как и в случае с другими религиозными практиками, женщины демонстрируют чуть большую вовлеченность, чем мужчины.
Таким образом, мы видим глобальный сдвиг: пост сохраняет своё значение как элемент культурной традиции, но окончательно утратил статус обязательной дисциплины.
Портрет верующего.
Православная идентичность в обществе сохраняется, хотя за минувшее десятилетие показатель снизился на 10 п.п. Если составлять социальный портрет «традиционалиста», то это чаще всего женщина старшего возраста из малого города или сельской местности. Именно эта аудитория наиболее последовательна в своих убеждениях.
Вероятность причислить себя к православию закономерно растёт вместе с возрастом респондентов. География также играет роль: самым «православным» регионом страны признан Сибирский округ.
Пасха в России сохраняет статус культурно значимого события, но её внутреннее наполнение трансформировалось. Сегодня это время для «светской» встречи с родными, где кулинарные хлопоты и уютное общение значат куда больше, чем строгое следование обрядам или постная дисциплина.
