Конкурс «Новые имена» вновь ищет таланты в Норильске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Норильске в шестой раз пройдёт конкурс для юных талантов «Новые имена». С 14 по 16 апреля норильские музыканты и художники поборются за право стать стипендиатами и учениками приглашенных преподавателей с экспертизой федерального уровня.
Организаторами традиционно выступят Благотворительный фонд «Новые имена» имени Иветты Вороновой, Агентство развития Норильска (АРН) и Управление по делам культуры и искусства Администрации города, при поддержке компании «Норникель».
Как отмечает руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН Алёна Смирнова: «Норильск — город высокой культуры. Мы видим, сколько талантливых детей живет и учится здесь, и гордимся тем, что конкурс стал для нас устойчивой традицией развития творческого потенциала подрастающего поколения. Он дает юным музыкантам и художникам не только возможность проявить себя, но и лично пообщаться с преподавателями высокого уровня, что может стать дополнительной мотивацией в развитии их творческих способностей».
В Норильске конкурс проходит на площадках образовательных учреждений культуры с форматами, открытыми в том числе и для горожан, ценителей прекрасного. Участников и гостей ждут концерты, мастер-классы, прослушивания и просмотры художественных работ. Для юных талантов это шанс не только заявить о себе, но и перенять опыт от ведущих педагогов страны.
В этом году преподавателями станут:
Жарова Зауре Бакытжановна — преподаватель кафедры скрипки и альта Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства;
Беляков Ярослав Анатольевич — доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, дирижер, инициатор создания и художественный руководитель брасс-ансамбля Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского;
Липс Святослав Фридрихович — старший преподаватель кафедры специального фортепиано РАМ им. Гнесиных, член Международного союза музыкальных деятелей;
Лотова Варвара Андреевна — старший преподаватель Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова, член Московского союза художников и Союза художников России;
Тимошенко Олеся Викторовна — эксперт Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, директор творческой школы «Новые имена».
14 апреля конкурс отроется выступлением экспертов Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой и преподавателей образовательных учреждений культуры Норильска.
Для всех желающих зрителей вход свободный. Концерт пройдет в Городском концертном зале (Богдана Хмельницкого, 17а) в 19 часов.
15 и 16 апреля эксперты Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой все свое внимание посвятят детям и проведут мастер-классы для юных музыкантов на площадке Норильской детской школы искусств и для юных художников в Норильской детской художественной школе имени Н. П. Лоя. После пройдет серия прослушиваний и просмотров творческих работ.
Итоги организаторы подведут 16 апреля в 18 часов в Городском концертном зале (Богдана Хмельницкого, 17а). На торжественной церемонии объявят победителей и обладателей стипендии Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. Завершит гостевой визит экспертов заключительный концерт стипендиатов, учащихся и преподавателей образовательных учреждений культуры Норильска. Поддержать норильские таланты приглашаются все желающие, вход будет свободным.
Лауреаты конкурса не только получат стипендии, но и станут учениками Международной летней творческой школы в Суздале. Две недели интенсивных занятий с ведущими педагогами страны, пленэры, творческие проекты и общение с одаренными сверстниками со всей России — уникальный шанс для развития талантов Норильска.
10+