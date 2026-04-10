Как не заразиться норовирусом: советы вирусолога для волгоградцев

Волгоградцам полезно знать о норовирусе — инфекции, вспышка которой зафиксирована в России, а именно в Муроме. Там заразились 106 человек, 50 оказались в больнице, включая 25 несовершеннолетних.
Об особенностях вируса «РГ» рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн из центра имени Гамалеи. Норовирусы хорошо сохраняются во внешней среде и легко передаются человеку, объяснил ученый. В организме вирус размножается в тонком кишечнике, вызывая диарею, рвоту и повышение температуры. Летальные случаи, по словам эксперта, крайне редки.
Обычно местом инфицирования становятся предприятия, где не соблюдают санитарно-эпидемиологические требования. Альтштейн отметил: норовирус второго типа отличается от первого заразностью, но симптомы и течение заболевания при этом одинаковы.
