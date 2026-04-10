Сергей Судьин: «Полет Гагарина дал старт научно-технической конкуренции с США»

«День космонавтики — одна из дат, вызывающих особое чувство гордости за свою страну, которая едва выбравшись из руин, оставленных Великой Отечественной войной, смогла совершить невероятный технологический прорыв», — считает д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского Сергей Судьин, рассуждая о том, как сегодня Россия может стать участником технологического лидерства.
"Полет Ю. А. Гагарина дал старт активной фазе научно-технической конкуренции с США, результатом которой стало всестороннее освоение космического пространства. В СССР появилась новая профессия мечты, а сами летчики-космонавты были настоящими небожителями, которые почему-то ходили по земле, где-то среди нас, простых смертных.
Если быть справедливым, СССР в безоговорочных лидерах космической гонки продержался очень недолго. Американская миссия на Луну в 1969 году, программа «Спейс шаттл» с ее кораблями многоразового использования, успешный запуск нескольких марсоходов и космических телескопов стали безусловными прорывами в мировой космонавтике своего времени. Создание сети спутников «Старлинк» и подключение к процессу освоения космоса лидеров мирового бизнеса, готовых вкладывать в осуществление своих детских мечтаний миллиарды кровно заработанных долларов, пока не оставляют шансов кому бы то ни было. Однако, наша страна являлась создателем и оператором двух орбитальных пилотируемых станций, внесших огромный вклад в совместное освоение космоса, а прямо сейчас российские космонавты работают на МКС в составе международного экипажа. Кстати, космический туризм — тоже наше изобретение. В общем, есть, чем гордиться.
И все же, глядя на мировую статистику космических запусков последних лет, понимаешь, что нашей стране есть, куда расти и за кем тянуться. И дело не только в том, что сейчас перед нашей страной стоят другие, куда более «земные» задачи, заставляющие концентрировать ресурсы совсем в другом месте, а космическая отрасль — это очень дорогое удовольствие. Вспоминаются жуткие коррупционные скандалы в ходе, например, строительства космодрома «Восточный», вызвавшие справедливое возмущение Президента страны, а также череда менее громких историй, также не играющих на руку отечественной космонавтике.
Но не будем о грустном: в конце концов, такие перекосы случаются у всех и всегда и наша страна тут совсем не исключение. Где же искать возможности для нового космического прорыва и достижения технологического лидерства? Очевидно, что в рамках актуальной технологической и экономической парадигмы нам сложно тягаться и с США, и с Китаем. Я не инженер, не специалист по космосу, но мне кажется очень перспективной фраза про что-то, основанное «на принципиально новых технологических и физических принципах». Пока эта фраза применяется в контексте нового типа вооружений, но ведь и космические ракеты появились едва ли не как побочный продукт военной отрасли. Искренне надеюсь, что эти принципы поняты, освоены и их получится использовать и гражданском секторе. В том числе, в дальнейшем освоении космоса".