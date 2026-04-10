Сергей Судьин: «Полет Гагарина дал старт научно-технической конкуренции с США»

Но не будем о грустном: в конце концов, такие перекосы случаются у всех и всегда и наша страна тут совсем не исключение. Где же искать возможности для нового космического прорыва и достижения технологического лидерства? Очевидно, что в рамках актуальной технологической и экономической парадигмы нам сложно тягаться и с США, и с Китаем. Я не инженер, не специалист по космосу, но мне кажется очень перспективной фраза про что-то, основанное «на принципиально новых технологических и физических принципах». Пока эта фраза применяется в контексте нового типа вооружений, но ведь и космические ракеты появились едва ли не как побочный продукт военной отрасли. Искренне надеюсь, что эти принципы поняты, освоены и их получится использовать и гражданском секторе. В том числе, в дальнейшем освоении космоса".