Хабаровский банкир завышал стоимость аренды жилья ради незаконных выплат.

Заместитель прокурора Хабаровского края направил в суд материалы уголовного дела против 45-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве. По версии обвинения, сотрудник банка несколько лет обманывал работодателя, предоставляя недостоверные отчеты о расходах на жилье, как сообщает пресс-служба Прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В течение пяти лет — с 2018 по 2023 годы — обвиняемый получал компенсацию за наем жилого помещения. Зная реальную рыночную стоимость аренды, он умышленно вносил в документы завышенные цифры. Разница между фактической оплатой и суммой в чеках поступала на личный счет фигуранта.
Банк понес материальный ущерб в крупном размере, однако к моменту передачи дела в суд обвиняемый успел полностью компенсировать похищенные активы.
«Уголовное дело будет рассматривать Индустриальный районный суд города Хабаровска. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — уточнили в надзорном ведомстве.
