Власти США созвали срочное совещание с банкирами из-за киберугроз ИИ

Глава Минфина США Скотт Бессент и председатель ФРС Джером Пауэлл созвали экстренное совещание с руководителями крупнейших банков страны на фоне опасений возможных киберугроз из-за новой модели искусственного интеллекта компании Anthropic PBC. Об этом сообщили Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники.
По данным собеседников изданий, власти США хотят убедиться, что банки осведомлены о возможных рисках, связанных с моделью Mythos, и принимают меры для защиты своих систем.
