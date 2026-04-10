Власти США созвали срочное совещание с банкирами из-за киберугроз ИИ

Глава Минфина США Скотт Бессент и председатель ФРС Джером Пауэлл созвали экстренное совещание с руководителями крупнейших банков страны на фоне опасений возможных киберугроз из-за новой модели искусственного интеллекта компании Anthropic PBC. Об этом сообщили Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники.