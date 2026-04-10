Амбассадором полумарафона «ЗаБег.РФ» от Красноярска стал хоккеист Александр Сёмин

Лицами эстафеты от Камчатки до Калининграда станут самые известные представители регионов. Они поставят на футболке свои автографы и запишут видеоприветствие участникам будущего забега. От Красноярска выбрали двукратного чемпиона мира по хоккею с шайбой Александра Сёмина. «Полумарафон уже 10 лет объединяет всю страну. Он мотивирует людей выходить на старт и преодолевать различные дистанции. Поздравляю проект с юбилеем и приглашаю всех к участию в полумарафоне», — сказал хоккеист в своем обращении. Из Красноярска футболка отправилась в Новосибирск. Завершающий этап эстафеты пройдет в Москве. В российской столице футболку подпишет руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. В Красноярске старт и финиш забега состоятся на площади перед зданием краевой филармонии. Маршруты пройдут через Виноградовский мост и по острову Татышев. На выбор предлагают четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Каждый участник получит на финише медаль и брендированную футболку. На мероприятии будет работать фан-зона с развлекательной программой для бегунов, болельщиков и гостей. Стать участником забега может любой желающий от шести лет. Зарегистрироваться необходимо на сайте забег.рф/. Программа полумарафона 9:00 — 21,1 км 9:30 — 10 км 9:45 — забег людей с ОВЗ 12:10 — 1 км (для детей 6−17 лет) 13:00 — 5 км (синхронный старт) Красноярск в рамках забега примет участие в битве за звание самых быстрых полумарафонцев в стране среди мужчин и женщин. Город также поборется за переходящий Кубок и титул беговой столицы России. Тем, кто не сможет выйти на старт 23 мая, организаторы предоставили право выбрать удобную дату для забега в период с 12 мая по 23 июня и обязательно зафиксировать свой результат, предварительно пройдя обязательную регистрацию. Все подробности на сайте.