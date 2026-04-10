Амбассадором полумарафона «ЗаБег.РФ» от Красноярска стал хоккеист Александр Сёмин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23 мая одновременно во всех регионах России пройдет юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ». Его поддержат более 30 стран, где мероприятие организуют под названием One Run.
Лицами эстафеты от Камчатки до Калининграда станут самые известные представители регионов. Они поставят на футболке свои автографы и запишут видеоприветствие участникам будущего забега. От Красноярска выбрали двукратного чемпиона мира по хоккею с шайбой Александра Сёмина. «Полумарафон уже 10 лет объединяет всю страну. Он мотивирует людей выходить на старт и преодолевать различные дистанции. Поздравляю проект с юбилеем и приглашаю всех к участию в полумарафоне», — сказал хоккеист в своем обращении. Из Красноярска футболка отправилась в Новосибирск. Завершающий этап эстафеты пройдет в Москве. В российской столице футболку подпишет руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. В Красноярске старт и финиш забега состоятся на площади перед зданием краевой филармонии. Маршруты пройдут через Виноградовский мост и по острову Татышев. На выбор предлагают четыре дистанции: 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. Каждый участник получит на финише медаль и брендированную футболку. На мероприятии будет работать фан-зона с развлекательной программой для бегунов, болельщиков и гостей. Стать участником забега может любой желающий от шести лет. Зарегистрироваться необходимо на сайте забег.рф/. Программа полумарафона 9:00 — 21,1 км 9:30 — 10 км 9:45 — забег людей с ОВЗ 12:10 — 1 км (для детей 6−17 лет) 13:00 — 5 км (синхронный старт) Красноярск в рамках забега примет участие в битве за звание самых быстрых полумарафонцев в стране среди мужчин и женщин. Город также поборется за переходящий Кубок и титул беговой столицы России. Тем, кто не сможет выйти на старт 23 мая, организаторы предоставили право выбрать удобную дату для забега в период с 12 мая по 23 июня и обязательно зафиксировать свой результат, предварительно пройдя обязательную регистрацию. Все подробности на сайте.