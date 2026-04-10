В Белгородской области обновят дорогу к поселку Николаевскому

В порядок приведут участок проезжей части длиной 6,1 км.

Подъездную трассу к поселку Николаевскому отремонтируют в Красногвардейском округе Белгородской области, сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты, в частности, обновят отрезок трассы Белгород — Новый Оскол — Советское — Веселое — Николаевский протяженностью 6,1 км. Там заменят асфальт, укрепят обочины и обустроят три остановки общественного транспорта. Затем специалисты смонтируют сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанесут разметку. Завершить ремонт должны до конца мая.

В прошлом году на этой дороге обновили участок протяженностью 5,4 км. Он проходит между селом Веселым и поселком Николаевским.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.