В Хабаровском крае предлагают проверить себя на знание театра России

В Хабаровском крае, как и по всей России, стартовала просветительская акция «Театральная олимпиада» (12+), сообщает СТД РФ.
Проект посвящён истории русского театра и рассчитан на широкий круг участников — присоединиться могут все желающие старше 14 лет.
Организаторы предлагают проверить знания о театральной культуре в формате онлайн-тестирования. Всего участников ждут 150 вопросов, разделённых на тематические блоки, посвящённые именам, профессиям и основным понятиям театрального искусства. На каждый вопрос отводится ограниченное время — 30 секунд, поэтому отвечать придётся быстро и без долгих раздумий.
По итогам олимпиады будут определены 150 победителей. Они получат возможность посетить ведущие театры страны, а также приглашения на съёмки телевизионных программ в Москве. Таким образом, участие в проекте может стать не только проверкой знаний, но и реальным шансом оказаться ближе к профессиональной театральной среде.
Для подготовки на образовательной платформе размещены тематические материалы по истории театра, которые помогут участникам освежить знания перед прохождением теста.
Проект реализуется при участии Союза театральных деятелей России и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Он приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей.