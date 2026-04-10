Сделка США и Ирана трещит по швам: почему перемирие срывается

Суть разногласий между Ираном и США
Сделка между США и Ираном о перемирии была заключена с участием Пакистана и содействии Китая. Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил, что главное условие договора о прекращении огня — полное открытие Ормузского пролива. Тегеран передал Вашингтону десять своих требований, которые американцы пообещали принять во внимание.
Соглашение начало действовать 8 апреля, но уже после вступления в силу договоренностей было зафиксировано несколько нарушений. Агентство Mehr сообщило о взрывах на островах Сири и Лаван. Кувейт проинформировал о перехвате иранских дронов над объектами нефтяной инфраструктуры. Кроме того, Израиль продолжил атаковать Ливан.
Газета The New York Times обратила внимание на сигналы Пакистана, который был посредником в переговорах. Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф заявил, что перемирие распространяется на всю территорию Ближнего Востока, в том числе и Ливан.
У Дональда Трампа свое видение договоренностей. Он объяснил журналисту PBS, что противостояние Израиля с «Хезболлой» соглашения Ирана и США не учитывают.
Иран обвинил США в срыве соглашения. Спикер парламента Ирана Галибаф уточнил, что так как Тель-Авив продолжил бомбардировки Ливана, а США продолжают выступать против иранской программы по обогащению урана, то есть основания считать перемирие «необоснованным».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ответ обвинил оппонента в неспособности понимать английский язык.
«Мне даже интересно, насколько хорошо он понимает английский, потому что некоторые его высказывания, честно говоря, не имеют смысла в контексте наших переговоров», — заявил он, комментируя происходящее для журналистов в Венгрии.
10 апреля стороны должны были встретиться в Исламабаде на переговорах. В состав американской делегации включили спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера и вице-президента Джей Ди Вэнса. Ожидалось, что в Пакистан от Ирана приедет спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, но встреча сорвалась.
Иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран отказывается от переговоров до тех пор, пока Белый дом не выполнит договоренности о прекращении огня в Ливане со стороны израильских военных, пишет ТАСС.
Прогнозы экспертов
Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в беседе с «Ведомостями» выразил мнение, что стороны не в состоянии достичь договоренности о прекращении военного конфликта, так как их позиции относительно контроля над Ормузским проливом противоположны. Кроме того, продолжаются удары по Ливану. По словам эксперта, Израиль и США не оставят Исламскую Республику в покое, пока не добьются ослабления страны и смены режима. Садыгзаде допустил, что военные действия возобновит Тель-Авив, который, вопреки договоренностям, продолжает агрессивно действовать в секторе Газа.
«Репутация израильтян в мире серьезно подорвана, а ультраправое правительство Нетаньяху будет пытаться сделать все возможное, чтобы не позволить американцам и иранцам договориться», — объяснил он.
Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов считает, что сейчас на Ближнем Востоке удерживается «тактическая пауза», которая может в любой момент перейти к возобновлению ударов. Эксперт уточнил, что главное разногласие между оппонентами касается блокады Ормузского пролива, а Тегеран не намерен соглашаться на довоенный режим судоходства по морскому коридору.
Сухов обратил внимание на позицию Израиля, который продолжает военные действия с «Хезболлой» — союзником Исламской Республики, что тоже может стать причиной прекращения мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.
«Прогнозные рынки оценивают вероятность того, что перемирие продержится до 21 апреля, всего в 26%. Текущая пауза используется сторонами скорее для перегруппировки сил, чем для реального поиска компромисса», — цитируют Сухова «Ведомости».
«Война может принять просто вторую серию, и, конечно, более жестокую. Только добивание: Трамп уже несколько раз сказал, что ему надо вырубить иранскую энергетику и добить ядерную промышленность. Это будет работа на уничтожение экономики Ирана», — считает военный обозреватель.