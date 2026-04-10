Сделка США и Ирана трещит по швам: почему перемирие срывается

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в беседе с «Ведомостями» выразил мнение, что стороны не в состоянии достичь договоренности о прекращении военного конфликта, так как их позиции относительно контроля над Ормузским проливом противоположны. Кроме того, продолжаются удары по Ливану. По словам эксперта, Израиль и США не оставят Исламскую Республику в покое, пока не добьются ослабления страны и смены режима. Садыгзаде допустил, что военные действия возобновит Тель-Авив, который, вопреки договоренностям, продолжает агрессивно действовать в секторе Газа.