Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сделка США и Ирана трещит по швам: почему перемирие срывается

США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня для выработки мирного соглашения. Вашингтон объявил, что одним из условий перемирия является открытие Ормузского залива, но позже стало известно, что Тегеран намерен взимать плату с танкеров, проходящих по морскому коридору. Иран выразил недовольство тем, что удары по Ливану продолжаются, хотя предполагалось, что перемирие затронет и Бейрут. Рассказываем, почему договоренности между иранцами и американцами могут сорваться, о прогнозах экспертов и перспективах возобновления войны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Суть разногласий между Ираном и США

Сделка между США и Ираном о перемирии была заключена с участием Пакистана и содействии Китая. Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил, что главное условие договора о прекращении огня — полное открытие Ормузского пролива. Тегеран передал Вашингтону десять своих требований, которые американцы пообещали принять во внимание.

Соглашение начало действовать 8 апреля, но уже после вступления в силу договоренностей было зафиксировано несколько нарушений. Агентство Mehr сообщило о взрывах на островах Сири и Лаван. Кувейт проинформировал о перехвате иранских дронов над объектами нефтяной инфраструктуры. Кроме того, Израиль продолжил атаковать Ливан.

Газета The New York Times обратила внимание на сигналы Пакистана, который был посредником в переговорах. Пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф заявил, что перемирие распространяется на всю территорию Ближнего Востока, в том числе и Ливан.

У Дональда Трампа свое видение договоренностей. Он объяснил журналисту PBS, что противостояние Израиля с «Хезболлой» соглашения Ирана и США не учитывают.

Иран обвинил США в срыве соглашения. Спикер парламента Ирана Галибаф уточнил, что так как Тель-Авив продолжил бомбардировки Ливана, а США продолжают выступать против иранской программы по обогащению урана, то есть основания считать перемирие «необоснованным».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ответ обвинил оппонента в неспособности понимать английский язык.

«Мне даже интересно, насколько хорошо он понимает английский, потому что некоторые его высказывания, честно говоря, не имеют смысла в контексте наших переговоров», — заявил он, комментируя происходящее для журналистов в Венгрии.

10 апреля стороны должны были встретиться в Исламабаде на переговорах. В состав американской делегации включили спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера и вице-президента Джей Ди Вэнса. Ожидалось, что в Пакистан от Ирана приедет спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, но встреча сорвалась.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран отказывается от переговоров до тех пор, пока Белый дом не выполнит договоренности о прекращении огня в Ливане со стороны израильских военных, пишет ТАСС.

Прогнозы экспертов

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде в беседе с «Ведомостями» выразил мнение, что стороны не в состоянии достичь договоренности о прекращении военного конфликта, так как их позиции относительно контроля над Ормузским проливом противоположны. Кроме того, продолжаются удары по Ливану. По словам эксперта, Израиль и США не оставят Исламскую Республику в покое, пока не добьются ослабления страны и смены режима. Садыгзаде допустил, что военные действия возобновит Тель-Авив, который, вопреки договоренностям, продолжает агрессивно действовать в секторе Газа.

«Репутация израильтян в мире серьезно подорвана, а ультраправое правительство Нетаньяху будет пытаться сделать все возможное, чтобы не позволить американцам и иранцам договориться», — объяснил он.

Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов считает, что сейчас на Ближнем Востоке удерживается «тактическая пауза», которая может в любой момент перейти к возобновлению ударов. Эксперт уточнил, что главное разногласие между оппонентами касается блокады Ормузского пролива, а Тегеран не намерен соглашаться на довоенный режим судоходства по морскому коридору.

Сухов обратил внимание на позицию Израиля, который продолжает военные действия с «Хезболлой» — союзником Исламской Республики, что тоже может стать причиной прекращения мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.

«Прогнозные рынки оценивают вероятность того, что перемирие продержится до 21 апреля, всего в 26%. Текущая пауза используется сторонами скорее для перегруппировки сил, чем для реального поиска компромисса», — цитируют Сухова «Ведомости».

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец полагает, что действие мирных соглашений могут прерваться в любой момент. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что американцы не заслуживают доверия и Иран должен быть готов к возобновлению ударов.

«Война может принять просто вторую серию, и, конечно, более жестокую. Только добивание: Трамп уже несколько раз сказал, что ему надо вырубить иранскую энергетику и добить ядерную промышленность. Это будет работа на уничтожение экономики Ирана», — считает военный обозреватель.

